Фильм "Тридцать" открыл новый сезон летнего кинотеатра музея "Гараж"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Обновленный летний кинотеатр Garage Screen, представляющий собой в этом году стеклянную пирамиду с усеченным верхом, приподнятую над землей, открылся в среду рядом с музеем современного искусства "Гараж". Фильмом-открытием стала драма Симоны Костовой "Тридцать".

"Я думаю, вы все обратили внимание на кинотеатр снаружи, такая приземлившаяся пирамида, которая днем излучает свет и тепло, а вечером превращается в кинотеатр. Я думаю, всем нам он доставит удовольствие, потому что мы собрали много кино фестивального, русского и зарубежного", - сказал директор музея Антон Белов.

Фильм "Тридцать" рассказывает про 24 часа из жизни молодых берлинцев. Герои устраивают вечеринку по случаю дня рождения одного из членов компании. В течение ночи они перемещаются из одной локации в другую, в ходе чего сталкиваются с непростыми ситуациями.

Как рассказал куратор кинопрограммы Евгений Гусятинский, фильм "Тридцать" доказывает, что современное кино - это не история в литературном смысле слова, не сценарий. "Это человеческие лица, взгляды, ощущение времени и пространства, именно благодаря этим вещам возникает кинематографическая история, и мы можем понять судьбы главных героев", - отметил он.

Режиссер картины Симона Костова сняла фильм за несколько дней с минимальным бюджетом, главные роли исполнили ее друзья.