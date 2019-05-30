Библиотеки Москвы организовали бесплатные экскурсии для жителей города

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Столичные библиотеки организовали бесплатные экскурсии, которые пройдут по историческому центру города. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Литературно-исторические экскурсии будут проводиться по 10 районам в центре Москвы. Маршруты проходят, например, по Якиманке, Арбату, Замоскворечью, Мещанскому, Пресненскому и другим районам. Всего до середины октября запланировано более 250 таких познавательных прогулок", - цитирует портал заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Всего библиотеки подготовили 14 пешеходных маршрутов в различных частях исторического центра Москвы. Среди них, например, прогулка по местам, связанным с жизнью писателя Михаила Булгакова и его романа "Мастер и Маргарита", экскурсия "По чеховской Москве" по Малой Дмитровке, "Путешествие по Капитанской слободе: Новая Басманная улица", "По шелковой Воздвиженке: Воздвиженка - Романов переулок - Старое Ваганьково, а также маршрут "От Девкина переулка в Красное село".

Отмечается, что экскурсии будут проводиться каждую неделю до середины октября по средам. Они будут начинаться в 19:00-19:30 и продлятся полтора-два часа.

Ранее сообщалось, что бесплатные экскурсии для москвичей также организовал Московский дом национальностей. Участникам до 30 июня предлагаются на выбор 22 пешеходных маршрута, две экскурсии-квеста и шесть автобусных туров.