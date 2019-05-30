Более 100 праздничных мероприятий пройдут на ВДНХ в честь 80-летия выставки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 100 праздничных событий, которые пройдут на ВДНХ до конца 2019 года, подготовили для гостей в честь 80-го юбилея выставки, сообщается в четверг на портале мэра и правительства города.

"ВДНХ порадует своих гостей юбилейной программой мероприятий. Она посвящена 80-летию главной выставки страны, которое отмечается 1 августа, и продлится до конца года", - говорится в сообщении.

В праздничную программу вошли как традиционные мероприятия - фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше", так и премьеры, например, фестиваль "Мировые балетные каникулы", который соберет около тысячи танцовщиков из Италии, Австрии, Германии, Испании, Японии и других стран.

Кроме того, к юбилею выставки после реставрации откроется Зеленый театр. Первый концерт в нем запланирован на 14 июня. Вход свободный, но на мероприятия необходима регистрация. В течение сезона на сцене Зеленого театра дадут более 50 концертов.