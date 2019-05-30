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Водителей в Москве просят не парковаться под деревьями в связи с непогодой

По прогнозам синоптиков, местами ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 12-17 м/с

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московских водителей призвали не парковаться под деревьями и широкоформатными конструкциями в связи с ожидающейся непогодой.

Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте "Московского паркинга", "Администратор московского парковочного пространства" просит автомобилистов быть внимательными на дорогах и при парковке, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями".

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве местами ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 12-17 м/с.

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