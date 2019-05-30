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МЧС по Москве распространило предупреждение о сильном ливне, ветре и граде

По прогнозам синоптиков, такая погода может сохраниться до 21:30 мск

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ожидаемых в ближайшие часы ливне, грозе и граде.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливневой дождь, гроза, град", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

Кроме того, в столице прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 20 м/с.

Столичные спасатели рекомендуют автомобилистам в непогоду значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. В пресс-службе также напомнили, что в грозу не стоит укрываться под деревьями.

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