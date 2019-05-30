Движение по улице Верхние Поля в Москве частично перекрыто из-за ДТП

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авария с участием четырех автомобилей произошла на улице Верхние Поля на юго-востоке столицы, движение в сторону Белореченской улицы перекрыто, сообщается в четверг на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"На улице Верхние Поля, 46Ас4 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Без погибших. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону ул. Белореченская перекрыто", - говорится в сообщении.

В ЦОДД уточнили, что объехать можно по улице Капотня.