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Службы "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

По данным пресс-службы предприятия, в настоящий момент в столице не зафиксировано чрезвычайных и экстренных ситуаций, вызванных проливным дождем

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Службы ГУП "Мосводосток" переведены не усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в столице. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Более 1,2 тыс. сотрудников ГУП "Мосоводосток" переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в столице. Для предотвращения скопления воды на улицах города выехало около 180 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящий момент в Москве не зафиксировано чрезвычайных и экстренных ситуаций, вызванных проливным дождем.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град. Кроме того, в столице прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 20 м/с.

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