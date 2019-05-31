Небольшое ослабление жары ожидается в Москве в начале июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Небольшой спад жары ожидается в Москве в первых числах июня, во второй пятидневке месяца столбик термометра снова начнет повышаться. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"1 июня температура - 20-25 градусов, 2 июня - 24-26 градусов, 3 июня - 20-25, что уже выше нормы. В последующем, ближе ко второй пятидневке месяца, снова ожидается повышение температуры", - сказал он.

По предварительным данным Гидрометцентра, уже 4 июня столбик термометра в столице поднимется до 27 градусов.