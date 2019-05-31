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Анализы воды из реки Яуза в Москве, где погибла рыба, подготовят в течение недели

На место выезжали сотрудники "Мосводостока", они собрали мертвую рыбу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы проанализируют пробы воды из реки Яуза, где 30 мая погибла рыба, в течение 5-7 дней. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Пришло сообщение на горячую линию, что на Яузе в районе Электрозаводского моста мертвая рыба [несколько штук]. Специалисты департамента природопользования взяли пробы воды. <…> Пробы воды делают 5-7 дней", - сказал собеседник агентства.

В департаменте добавили, что на место также выезжали сотрудники "Мосводостока". Они собрали мертвую рыбу. ТАСС запросил комментарий ведомства.

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