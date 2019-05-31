Роспотребнадзор Москвы предупредил о риске недостатка информации при заказе доставки еды

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. После проведения контрольной закупки в сервисе доставки еды "Яндекс. Еда", проведенной Управлением Роспотребнадзора по Москве, ведомство предупредило потребителей услуг агрегатора об отсутствии полной информации о заказываемой пищевой продукции до момента ее оплаты. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Москве.

"Потребителям при оформлении заказа на сайтах агрегаторов, таких как "Яндекс. Еда", следует обращать внимание на то, кто будет являться фактическим исполнителем заказа, предоставлена ли информация, предусмотренная законом, на сайте агрегатора о фактическом исполнителе заказа", - говорится в сообщении.

Столичный Роспотребнадзор провел контрольную закупку готовой пищевой продукции в ресторане "Тануки" через сервис "Яндекс. Еда" в феврале 2019 года в связи с обращениями граждан о невозможности ознакомиться с полной информацией о заказываемых продуктах питания до момента их покупки на сайте агрегатора. В результате было установлено, что агрегатор нарушает права потребителей, не доводя до их сведения информацию об исполнителе. 5 марта 2019 года на ООО "Яндекс. Еда" был наложен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Отмечается, что впоследствии несогласные с решением властей владельцы агрегатора обратились в Московский арбитражный суд, однако он отклонил их требования и вынес окончательное решение 24 мая 2019 года, поддержав позицию Управления Роспотребнадзора по Москве.

Сервис доставки еды "Яндекс. Еда" оказывает населению услуги по доставке готовой пищевой продукции из кафе и ресторанов. Компания действует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах России.