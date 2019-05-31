Южный вестибюль станции метро "Спортивная" работает только на вход после концерта Bon Jovi

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической ветки Московского метрополитена работает только на вход. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба подземки.

"Южный вестибюль станции "Спортивная" работает только для входа пассажиров. Для выхода можно воспользоваться северным вестибюлем", - говорится в сообщении метро в Twitter.

Как сообщалось ранее, в пятницу в "Лужниках" проходил концерт американской рок-группы Bon Jovi.

В подземке призывают пассажиров, покидающих спортивный комплекс "Лужники", пользоваться северным вестибюлем "Спортивной", а также станциями "Воробьевы горы" красной ветки метро и "Лужники" Московского центрального кольца.