Праздничные программы в День защиты детей организуют в 19 парках Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Приуроченные к Дню защиты детей представления, концерты и мастер-классы пройдут в 19 парках столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 19 парках столичного департамента культуры подготовили праздничную программу к Международному дню защиты детей. В этот день гости смогут увидеть яркие представления, концерты и спектакли, а также принять участие в различных мастер-классах и спортивных состязаниях", - говорится в сообщении.

Посетители Петровского парка смогут провести научные эксперименты и химические опыты, а в парке "Митино" предложат сыграть в хоккей в больших надувных костюмах и принять участие в забеге в лаптях. На территории парка "Зарядье" профессиональные художники проведут мастер-класс по росписи футболок акриловыми красками. Конкурс самых необычных костюмов для детей и взрослых пройдет в парке "Фили".

Как отметили в столичном департаменте природопользования, в семейном парке "Сказка" запланированы выступления финалистов шоу "Голос. Дети", кастинг в "Ералаш" и мастер-класс бойцов смешанных единоборств.

На ВДНХ дети смогут бесплатно побывать в некоторых павильонах, сообщила пресс-служба выставочного центра. Центр славянской письменности "Слово" в павильоне №58 будет проводить бесплатные обзорные экскурсии, а для подростков организуют мастер-класс по леттерингу - созданию единого рисунка из графического начертания букв - "Пушкин в каллиграмме". Также бесплатно можно будет посетить музей "Пчеловодство" в павильоне №28: в программе - "медовая викторина", участники которой получат призы от пчеловодов. Кроме того, на площади Промышленности пройдут танцевальные зарядки, семейные спортивные игры, творческие встречи, выступления артистов, детские спектакли и мастер-классы.

Благотворительные мероприятия

Как сообщила пресс-служба столичного департамента соцзащиты, 1 июня в Галерее искусств Зураба Церетели в 13:00 начнется благотворительный концерт фонда "Возрождение и Надежда" и Российской академии художеств. Также состоится церемония награждения и выставка работ детей из 25 регионов России - сирот, из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые стали победителями конкурсов международной художественной премии "Золотой шар".

Всего в празднике примут участие более 500 детей и взрослых из Калужской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Московской областей и других регионов России, а также из Казахстана, Грузии, Белоруссии, Афганистана, Индии и Сирии. Участников ждут мастер-классы и экскурсия по Москве с посещением театрализованного представления.

Детской тематике 1 июня будет посвящен "Зеленый марафон Бегущие Сердца", организованный Сбербанком совместно с благотворительным фондом "Обнаженные сердца". По данным на сайте мероприятия, старт марафону будет дан на Васильевском спуске, маршруты пройдут по историческому центру Москвы. Кроме того, организаторы подготовили социальные и благотворительные акции.

Как сообщила пресс-служба Московского зоопарка, гостей 1 июня также ждет тематическая праздничная программа - мастер-классы по рисованию, оказанию первой помощи, стрельбе из лука. Также состоится праздничный концерт. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей пройдет специальная программа "Один день в зоопарке", в рамках которой они смогут погладить некоторых животных.

Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня. Решение о проведении праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 года в Москве. Сейчас Международный день защиты детей отмечают более чем в 60 странах.