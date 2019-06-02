{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московская канатная дорога закроется на техобслуживание с 3 по 7 июня

Регулярное техобслуживание необходимо для поддержания работоспособности канатной дороги во время эксплуатации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московская канатная дорога будет закрыта с 3 по 7 июня в связи с проведением планового техобслуживания. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба канатной дороги.

"Канатная дорога на Воробьевых горах не будет работать с 3 по 7 июня в связи с плановым техническим обслуживанием. Регулярное техобслуживание обеспечивает поддержание работоспособности канатной дороги в процессе эксплуатации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в рамках техобслуживания проводятся работы по предупреждению отказов, повреждений и повышенного изнашивания деталей. С 8 июня канатная дорога будет работать в обычном режиме.

Первую столичную канатную дорогу открыл мэр города Сергей Собянин 18 ноября 2018 года. Она соединяет спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы и служит одновременно видом транспорта, туристической достопримечательностью и спортивным объектом.

Теги
Россия
Парковочный абонемент в Москве теперь можно привязать к "Тройке"
Для этого достаточно ввести номер карты в специальном поле на сайте "Московского паркинга" при покупке или продлении абонемента
Читать полностью