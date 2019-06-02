Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Движение в сторону центра на Кутузовском проспекте в Москве после крупного ДТП полностью восстановлено. Об этом сообщается на странице столичного Транспортного комплекса в Twitter.

"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о частичном восстановлении движения на трассе.

По предварительным данным, в воскресенье на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомашины и рейсовый автобус. ДТП, по данным столичного ГИБДД, произошло в районе Минской улицы на полосе в сторону центра. Движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате аварии пострадали семь человек.