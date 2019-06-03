Большинство московских ярмарок выходного дня станут круглогодичными

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют изменить режим работы большинства районных ярмарок, сделав их круглогодичными. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин по итогам посещения фестивальной и ярмарочной площадки в Косино-Ухтомском районе.

"Косино-Ухтомский [район] получил не только метро (Некрасовская линия - прим. ТАСС), но и уникальную фестивальную площадку, которая в комплексе предназначена для праздников, спортивных мероприятий и [будет работать] как постоянно действующая ярмарка. Здесь же мы проведем большое благоустройство вокруг станций метро, возле этой площадки. В целом район преображается, получает качественную транспортную доступность и хорошее место для проведения досуга. Мы поставили себе цель постепенно значительную часть ярмарок выходного дня переводить в такой формат, чтобы они работали не эпизодически, а круглый год и были комфортны для жителей", - сказал Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, первая круглогодичная ярмарка была открыта около двух лет назад на Семеновской площади. В 2019 году аналогичные ярмарки начали работать на улице Юных Ленинцев в Кузьминках, на улице Академика Скрябина в Рязанском районе, на улице Раменки в одноименном районе. В целом к концу этого года в круглогодичном формате в Москве будет работать порядка 20 ярмарок, созданных с учетом пожеланий жителей.