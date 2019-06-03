В полиции Москвы опровергли сведения о продаже ее сотрудниками конфискованного бриллианта

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сведения о продаже сотрудниками московской полиции конфискованного бриллианта весом 10 каратов являются недостоверными. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главка столичной полиции.

"Информация, размещенная на некоторых информационных ресурсах, о якобы проводимой в отношении сотрудников полиции проверке по факту хищения и дальнешей продажи бриллианта, изъятого из незаконного оборота, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Изъятый в рамках уголовного дела драгоценный камень после проведения в марте 2018 года экспертизы был приобщен в качестве вещественного доказательства и в настоящее время находится на ответственном хранении в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве. "Никаких проверок в отношении сотрудников полиции, связанных с якобы хищением и попыткой продажи данного драгоценного камня, не проводится", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация что полицейские совместно с оперативниками ФСБ весной прошлого года задержали нелегальных торговцев драгоценными камнями. Бриллиант весом в 10 каратов был изъят и помещен на ответственное хранение в отдел полиции, откуда он пропал. Позже драгоценный камень якобы обнаружили в офисе фирмы "Якутские бриллианты" на Брянской улице. По данным телеграм-канала, после этого сотрудники собственной безопасности МВД стали выяснять, кто именно продал бриллиант.