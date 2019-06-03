Станцию метро "Проспект Мира" в Москве закроют на вход утром 4 июня

МОСКВА, 3 июня, /ТАСС/. Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичной подземки.

"Утром 4 июня 2019 года в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время празднования Ураза-байрама станция "Проспект Мира" Кольцевой линии будет работать только на выход и пересадку. Такой режим работы станции продлится с 5:30 до окончания массового прибытия пассажиров. Четыре эскалатора станции будут включены только на подъем для выхода в город", - говорится в сообщении.

В пресс-службе посоветовали входить в метро в этот день через станции "Сухаревская", "Проспект Мира" и "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Новослободская" и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий и пользоваться наземным транспортом.

Также 4 июня увеличат количество сотрудников службы безопасности и полиции, которые будут дежурить на станциях, чтобы обеспечить безопасность.

4-5 июня мусульмане отметят Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.