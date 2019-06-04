Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек. Праздник в 2019 году отмечается 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

"Всего в праздничных богослужениях (Ураза-байрама) в этом году приняли участие 274 тыс. 700 чел в Москве по данным ГУ МВД России по городу Москве", - сообщил представитель пресс-службы.

Больше всего участников собралось в Московской Соборной мечети, туда приехало порядка 120 тыс. человек. "В Историческую мечеть - 36 тыс., в мечеть на Поклонной горе - 45 тыс., в павильон в Сокольниках - 13 тыс., в Братеевском каскадном парке собралось 3,7 тыс., в Ландшафтном парке в Южном Бутове - 27 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

Накануне Ураза-байрама мусульмане совершают омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие отправляются на праздничную молитву (ид намаз), которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного азана (призыва на молитву). Перед молитвой мусульмане раздают обязательную милостыню - закят аль-фитр - для искупления возможных ошибок и упущений, допущенных во время Рамадана, и помощи нуждающимся.

После молитвы верующие накрывают праздничный стол, приглашают гостей или навещают родственников. Традиционное праздничное поздравление в Ураза-байрам - "Ид мубарак!" ("Благословенный праздник!"). В это время принято просить друг у друга прощения и читать суры из Корана. В праздничный день мусульмане также навещают кладбища.

Праздник официально является нерабочим днем в республиках с преимущественным исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика. По последним оценкам, в России проживают около 20 млн мусульман. В Москве главное богослужение прошло в Соборной мечети.