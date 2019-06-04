Московские водители стали реже парковаться под запрещающими знаками

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Количество штрафов за парковку под запрещающими знаками в Москве снизилось на 5% за период с января по апрель текущего года. Об этом сообщается во вторник в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москве усилили контроль за парковкой, и столичные водители стали еще дисциплинированнее. Как сообщает ИТС [интеллектуальная транспортная система] за 4 месяца [с января по апрель текущего года] количество постановлений за парковку под запрещающими знаками уменьшилось на 5%", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, контроль за парковкой удалось усилить благодаря постоянному увеличению количества камер видеофиксации в городе.