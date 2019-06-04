На сайте mos.ru будет открыт раздел, посвященный жизни районов города

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Раздел "Мой район" будет открыт на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"Мы уже сегодня вечером откроем раздел на mos.ru, специально посвященный моему району, который будет состоять из интерактивного кубика Рубика, наполненный разными сторонами нашей жизни и района", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что при помощи данного раздела можно будет узнать о том, какие уникальные объекты располагаются в том или ином районе Москвы и где их можно будет посмотреть.

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине 2018 года в рамках предвыборной кампании Собянина. Она предполагает комплексное развитие территорий, чтобы обеспечить москвичам равные условия проживания по всем параметрам: от комфорта среды до социальной поддержки и культурных зон. При этом ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщал, что одна из целей также - сделать сопоставимыми экологические параметры на каждой территории.