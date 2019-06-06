Более 300 мероприятий пройдет в московских библиотеках к 220-летию со дня рождения Пушкина

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Лекции, спектакли, викторины и концерты ждут посетителей московских библиотек по случаю 220-летия со дня рождения писателя А. С. Пушкина. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Всех почитателей творчества Александра Пушкина мы ждем на концертах, викторинах, играх, спектаклях и познавательных лекциях, посвященных творчеству и жизни великого поэта. Большой праздник литературы и творчества для горожан подготовили 190 библиотек и 70 культурных центров. Так, дети смогут вспомнить героев пушкинских сказок на конкурсах и прочитать любимые строки вслух у открытого микрофона, а взрослые познакомятся с интересными фактами из биографии русского классика и откроют для себя заново его произведения", - цитирует портал пресс-службу московской дирекции по развитию культурных центров городского департамента культуры.

Например, библиотека № 156 проведет интеллектуальную игру-конкурс "Где есть поветрие на чтенье, там просвещенье и добро", а в культурном центре "Стимул" 7 июня в 19:30 покажут спектакль "Пиковая дама" на музыку Петра Чайковского.

Кроме того, 14 июня в 20:00 в театральном центре "Свободный 24" при библиотеке № 96 актриса театра и кино Анастасия Иванова представит моноспектакль "Мой Пушкин" по одноименному очерку Марины Цветаевой, а 12 июня в 19:00 в московском многофункциональном культурном центре студенты ГИТИСа прочитают по ролям поэму "Руслан и Людмила".

Отмечается, что мероприятия пройдут с 6 по 14 июня, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте мэрии Москвы.