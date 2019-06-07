О проблемах с цветниками и клумбами москвичи смогут сообщить на портале "Наш город"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москвичи смогут рассказать об отсутствии растений на клумбах и увядших цветах во дворе жилого дома или в парке на сайте "Наш город". Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"На портале "Наш город" теперь можно сообщить об отсутствии растений на клумбах и увядших цветах. При этом не имеет значения, где именно расположен цветник - во дворе жилого дома, на улице или в парке", - говорится в сообщении.

Для того чтобы оставить информацию на портале, необходимо выбрать одну из категорий, соответствующих территории, где обнаружена проблема: "Мой двор", "Моя дорога" или "Городская инфраструктура". Затем пользователю нужно перейти в раздел "Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями", после - во вкладку "Цветники и клумбы" и указать проблему.

Ранее на портале для горожан появилась возможность сообщить о проблемах, типичных для теплого времени года. Например, о вытоптанном газоне, неправильном уходе за деревьями во дворах, в парках и вдоль дорог или о невыкорчеванных пнях. В прошлом сезоне благодаря этим темам было решено более 60 тыс. подобных проблем.

Портал "Наш город" был создан в 2011 году. На сайте зарегистрировано свыше 1,4 млн человек. С помощью электронного ресурса горожане могут контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений.