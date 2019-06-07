Предупреждающие надписи у пешеходных переходов появятся по 46 адресам в Москве до 15 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Москвы начали наносить еще одну серию предупреждающих надписей на тротуарах перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Предостережения появятся по 46 новым адресам до 15 июня, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Предупреждающие пешеходов надписи появятся еще на 46 нерегулируемых пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально значимых объектов, их уже начали наносить в Москве. Надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу, наносятся на тротуарах вблизи пешеходных переходов", - говорится в сообщении

Проект называется "Говорящие пешеходы". Отмечается, что надписи для него выбирали сами жители. В октябре 2018 года ЦОДД проводил соответствующий конкурс в соцсетях, лучшими были признаны надписи "Не перебегайте дорогу", "Играть на дороге опасно", "Не спеши - успеешь".

Кроме того, будут обновлены существующие "Говорящие пешеходы". Все надписи будут нанесены и обновлены до 15 июня.

В столице уже есть подобные предупреждения перед 49 пешеходными переходами, на которых ранее случались аварии с участием пешеходов. Надписи "Возьмите ребенка за руку", "Посмотрите по сторонам" и "Снимите наушники" должны привлечь внимание пешеходов к соблюдению правил собственной безопасности, считают в ЦОДД.