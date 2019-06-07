Спасатели на водоемах Москвы дежурят в усиленном режиме из-за аномальной жары

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Почти 100 спасателей ежесуточно дежурят на московских водоемах в связи с аномальной жарой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"При столь высоких дневных температурных показателях московские водные спасатели перешли на усиленный режим несения дежурства. Сейчас в дежурстве ежесуточно стоит 95 спасателей и водолазов, 81 спасательное плавсредство", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, в течение всего дня - с 08:00 до 22:30 - спасатели практически не уходят с воды и дежурят на катерах прямо на водоеме.

С 1 июня в Москве начался купальный сезон, и за эти дни спасатели МГПСС спасли уже 13 человек. Как отметили в департаменте, большинство случаев, когда люди начинают тонуть, происходит, когда они находятся в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи в пресс-службе напомнили о правилах безопасности во время купания.

В этом году в Москве принято к летнему периоду девять из 12 зон отдыха с купанием. Среди них пляжи Левобережный, Серебряный бор-2 и озеро Белое. Они оборудованные всем необходимым, включая спасательный пост, оснащенный средствами оказания помощи на воде. Перед открытием зон отдыха водолазы очистили дно от бытового мусора.