Участок Филевской линии метро Москвы закроют в выходные для работ по реконструкции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт в выходные, 8 и 9 июня, для проведения работ по реконструкции наземного участка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В выходные дни станции "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая" будут недоступны для пассажиров. Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта - от нее можно будет доехать до станций "Международная" или "Александровский сад", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. "Кунцевская" в эти два дня будет работать только для проезда по синей ветке метро.

На участке продолжат устанавливать шумозащитные экраны и проложат трубопроводы и кабели под платформами, а также проведут техобслуживание, замену рельсов и шпал, электрооборудования, что невозможно сделать без временной остановки движения поездов.

Между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Маршрут КМ1 будет следовать с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", а КМ2 - между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Автобусы будут курсировать с 05:00 до 02:00.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения добавили, что в связи с реконструкцией Филевской линии метро в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Кроме того, в пресс-службе столичного метро добавили, что режим работы на участке Филевской линии будет изменен на ближайшие четыре месяца. Раз в две недели по выходным дням станции открытого участка между "Киевской" и "Кунцевской" будут закрыты для пассажиров.