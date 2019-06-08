Схема движения транспорта временно изменится в Москве из-за ремонтных и строительных работ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Схема движения транспорта изменится в Москве в летний, осенний и зимний периоды в связи с проведением работ на инженерных сетях, строительством комплекса зданий, реконструкцией развязки на Киевском шоссе, а также ежегодными скачками, сообщается на сайте столичной мэрии.

"На нескольких улицах в Центрального, Северного, Юго-Восточного и Троицкого и Новомосковского административных округов временно изменится схема движения транспорта", - говорится в сообщении.

Беговая аллея, 1-й Боткинский и 2-й Боткинский проезды будут полностью закрыты для проезда из-за проведения ежегодных скачек на приз президента России с 00:01 12 июня до окончания мероприятия.

Также схема движения транспорта изменится в Басманном районе столицы из-за строительства комплекса зданий. С 27 июня на участках Бригадирского переулка от 2-й Бауманской до Бауманской улицы и Технического переулка от Бауманской до 2-й Бауманской улицы будет введено одностороннее движение автомобилей.

Движение на Киевском шоссе в сторону области в районе съезда с Родниковой улицы будет ограничено с 3 июня по 31 августа из-за реконструкции развязки автомагистрали. Кроме того, с 02:00 16 июня до 05:00 17 июня ограничат проезд на Киевском шоссе в районе пересечения с Проектируемым проездом № 905.

Другие ограничения

В связи с реконструкцией инженерных сетей на 5-й Кожуховской улице также будут введены некоторые ограничения движения автомобилей. В частности, проезд с 13 июня по 31 июля по 6-й Кожуховской улице от дома 13 до дома 25, по 6-й Кожуховской улице от дома 24 до дома 27, корпуса 2, строения 1 на 5-й Кожуховской улице, а также в 3-м Кожуховском проезде в районе дома 17 на 6-й Кожуховской улице. С 28 июля по 30 сентября автомобилистам будет сложнее проехать по 5-й Кожуховской улице от дома 12 до дома 24 на 6-й Кожуховской улице.

В осенне-зимний период, с 28 сентября по 20 декабря автомобили не смогут проехать по одной полосе на 5-й Кожуховской улице от дома 1 до дома 24 на 6-й Кожуховской улице, однако для удобства будет расширена дорога и ликвидирована парковка. На этом же участке с 28 сентября по 10 октября с 01:30 до 05:30 парковочное пространство убирать не будут.

Также на нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение в связи с работами на инженерных сетях: с 10 июня по 11 августа - в Малом Головине переулке в районе дома 13 в Костянском переулке, с 12 июня по 29 августа - на пересечении Даева переулка, Ананьевского переулка и Костянского переулка, а также в Даеве переулке от дома 12/16 до дома 14. Автомобилисты столкнутся с проблемами при проезде в Ананьевском переулке в районе дома 13 с 12 июня по 31 августа, а также в Даеве переулке и с 20 июня по 31 августа.

С 19 июля по 19 августа круглосуточно будет ограничено движение в Костянском переулке в районе дома 13, с 29 июля по 26 августа - в Селиверстове переулке в районе дома 13, а с 1 июля по 31 августа - в Селиверстове переулке в районе дома 15/9, строения 1 в Костянском переулке, в Селиверстове переулке в районе дома 1а и в Малом Головине переулке в районе дома 14.