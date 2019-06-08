Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале "Времена и эпохи" 12 июня

МОСКВА, 8 ИЮНЯ. /ТАСС/. Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Для празднования Дня России участники городского фестиваля "Времена и эпохи" подготовили специальную программу. 12 июня гостей ждут показательные выступления русских витязей и римских легионеров, реконструкции сражений, княжеский пир, восточные танцы, спектакли по мотивам старинных историй и, конечно, главное событие фестиваля - турнир святого Георгия", - говорится в сообщении.

Пятый международный турнир святого Георгия пройдет в музее-заповеднике "Коломенское". В нем примут участие 12 рыцарей из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России. Турнир откроется в День России и продлится до завершения фестиваля (16 июня). Посетители увидят поединки конных и пеших рыцарей, а также концерты средневековой музыки.

"Воинам предстоит показать свое мастерство в четырех дисциплинах: сшибки на конях с применением щита и копья на ристалище, состязание меле, предполагающее бой за знамя со сменой команд, конкурс steel&arms, демонстрирующий навыки владения оружием в седле и, наконец, наземное сражение рыцарей с применением разного вида оружия. В основу состязания легла Турнирная книга Рене Анжуйского 1460 года", - приводятся в сообщении слова организатора мероприятия Дмитрия Савченко.

На Тверском бульваре, 19 можно будет увидеть площадку "Османская империя", которая посвящена восточному государству в XVI-XVII веках. Посетители фестиваля увидят огненное шоу, выступление танцовщиц и артистов театра теней "Карагез". На площадке "Шелковый путь. От Руси до халифатов" у дома №2 по Тверскому бульвару пройдет театрализованная экскурсия, в основу которой легли записки арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана. Древней Руси будет посвящена площадка "Ремесленный посад" на Никитском бульваре. В День России в посаде устроят княжеский пир, а гости смогут принять участие в соревновании по приготовлению самого вкусного блюда.

На площадке "Русско-турецкая война" на Тверском бульваре будет реконструирован один из эпизодов штурма Шипки, при котором русские войска одержали победу. Также на площадке "1916. Будни Великой войны" гости увидят "Братания на фронте", где русские солдаты встретятся на нейтральной полосе с солдатами неприятеля, но не для сражения, а для взаимного отказа от военных действий. Точное расписание можно узнать на официальном сайте фестиваля.

О фестивале

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника станут две тысячи энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран: Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздадут самые разные исторические эпохи от античности до позднего СССР.