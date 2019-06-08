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Из-за аномальной жары на улицы Москвы вывели всю поливомоечную технику

Дороги поливают каждые два часа
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы вывели на улицы весь парк поливомоечной техники из-за аномальной жары, сообщила в субботу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сегодня и завтра [8-9 июня] синоптики пообещали в Москве жару до [плюс] 33 градусов. Вся имеющаяся в городе техника введена на улицы для полива дорог и аэрации воздуха. Приняты все меры по дополнительному уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания москвичей и гостей города на улицах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

В пресс-службе уточнили, что в пик жары дороги поливаются каждые два часа, поливомоечные машины направляют струи воды вверх. Из-за жары коммунальные и дорожные службы работают в особом режиме.

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