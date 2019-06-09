На ряде станций МЦК пассажирам начали раздавать воду из-за жаркой погоды

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники 11 станций Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать пассажирам питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичной подземки.

"В Москве снова +30. Мы следим за температурой на станциях мосметро и стараемся, чтобы вам было комфортно. На станциях МЦК "Андроновка", "Дубровка", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Окружная", "Коптево", "Автозаводская", "Угрешская", "Балтийская", "Панфиловская" и "Зорге" уже раздаем воду", - говорится в сообщении.

Воду также можно получить на станциях московского метро "Выхино", "улица 1905 года", "Технопарк", "Кунцевская", "Кропоткинская", "Речной вокзал" и "Водный стадион".

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Гидрометцентра РФ, днем в Москве и области ожидается до 32 градусов жары.