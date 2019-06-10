Маршрут прогулок с героями мультфильмов появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Маршрут прогулок по местам столицы из советских и российских мультфильмов появился на портале "Узнай Москву" в честь 83-летия со дня создания киностудии "Союзмультфильм". Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"На портале "Узнай Москву" появился маршрут под названием "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки". Он посвящен 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм", созданной 10 июня 1936 года. Пользователи портала смогут посетить 11 мест в столице, которые были запечатлены в советских и российских анимационных картинах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи портала смогут увидеть места, запечатленные в мультфильмах "Дядя Степа - милиционер", "Цветик-семицветик", "Звездные собаки: Белка и Стрелка" и других. Протяженность маршрута составляет около 3 км.

"Каждую точку маршрута отметили не только историческими фотографиями, но и стоп-кадрами из той или иной картины, снятой на знаменитой студии "Союзмультфильм". Благодаря им горожане смогут увидеть, например, что одни дома, улицы или площади за несколько десятков лет сохранили свой первоначальный облик, а другие, напротив, несколько изменились", - рассказал порталу куратор IT-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

С подробным описанием тура можно ознакомиться в разделе "Маршруты" портала "Узнай Москву", а также в одноименном мобильном приложении.

"Узнай Москву" - интерактивный путеводитель по достопримечательностям города. Он работает в формате сайта и мобильного приложения. Всего, по данным мэрии, на портале и в мобильном приложении собраны описания более чем 1,6 тыс. зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 65 тематических прогулочных маршрутах.