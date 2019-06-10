Стенд Москвы получил премию за лучший дизайн на туристической выставке в Сеуле

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский стенд получил премию за лучший дизайн на международной туристической выставке в Сеуле, которая проходила с 6 по 9 июня. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Стенд, созданный столичным комитетом по туризму для международной выставки SITIF (Seoul International Travel Industry Fair), победил в номинации "Лучший дизайн стенда". Выставка прошла в Сеуле с 6 по 9 июня. Для представителей Москвы это первое мероприятие в сфере туризма на азиатском рынке в 2019 году", - говорится в сообщении.

В рамках проведения форума представители столицы презентовали более 30 главных достопримечательностей города, фестивальных и музейных проектов, в том числе парк "Зарядье", "Москвариум", музей современного искусства "Гараж" и фестиваль "Круг света".

Как отмечается на портале, выставка SITIF является одной из крупнейших международных туристических выставок Южной Кореи. В 2019 году в ней приняли участие представители более 50 стран и свыше 1,4 тыс. компаний туриндустрии Республики Кореи.