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Электрички задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Сотрудники железной дороги принимают меры по сокращению опоздания электричек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Несколько пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в понедельник утром по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам несколько пригородных поездов Монинской ветки (из Фрязево и Монино) Ярославского направления Московской железной дороги следуют в Москву с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания электричек.

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