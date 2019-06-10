Электрички задерживаются на Ярославском направлении МЖД

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Несколько пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в понедельник утром по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам несколько пригородных поездов Монинской ветки (из Фрязево и Монино) Ярославского направления Московской железной дороги следуют в Москву с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания электричек.