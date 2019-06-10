Монетный двор на Никольской улице в Москве отреставрируют

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы поручил правообладателю разработать проект реставрационных работ Монетного двора на Никольской улице. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации Монетного двора на Никольской улице. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ", - говорится в сообщении.

По словам главы Мосгорнаследия, для разработки проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания. Будущий проект должен включить описание архитектурных и конструктивных решений, а также перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. После разработки и согласования проекта с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.

Отмечается, что Монетный двор, находящийся по адресу ул. Никольская, д. 5/1, с течением времени расширялся и занял территорию квартала от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря. Самое старое здание - кирпичные палаты 1697 года - построено в стиле барокко. Вплоть до XIX века здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты. Кроме того, одно время помещения использовали в качестве губернской тюрьмы, в числе "знаменитых" заключенных которой были Пугачев и Радищев.