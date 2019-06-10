Для электронного голосования в Москве предложат Зеленоград, Бибирево и Чертаново

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Общественная палата Москвы предложит Мосгоризбиркому три избирательных округа для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября: округ № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Эти округа стали лидерами в ходе соответствующего голосования населения на портале "Активный гражданин", сообщил зампредседателя палаты Алексей Венедиктов в понедельник на заседании комиссии ОП по развитию гражданского общества и общественному контролю.

"Вот те округа, которые мы будем предлагать Мосгоризбиркому для проведения электронного голосования: № 1 [Зеленоград] - 83% голосовавших проголосовали "за". Следующий - № 10 [Бибирево, Лианозоново, Северный] - 79,69% "за", а также № 30 [Чертаново Центральное и Южное], который попал в тройку с отрывом в полпроцента от 4-го места - 77,19% "за". Мы направим председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову предложения с тем, чтобы были включены в электронное голосование эти округа", - сказал Венедиктов.

По его словам, всего 75% принявших участие в голосовании на портале "Активный гражданин", поддержали эксперимент по электронному голосованию, около 15% оказались против, 9% не определились. Всего в опросе участвовали свыше 4,8 тыс. человек, голосование проходило с 3 по 9 июня.

Как сообщил на заседании председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, московская комиссия планирует утвердить результаты голосования в четверг, 13 июня.

"Алгоритм действий теперь такой: в течение двух дней рабочая группа Московской комиссии рассмотрит итоги голосования и письмо Общественной палаты, и в четверг состоится заседание городской избирательной комиссии, на котором будет принято решение, которое потом будет опубликовано. С этого момента одна из основных задач, которая стоит перед городской комиссией и членами рабочей группы, - широкое информирование москвичей", - сказал Горбунов.

Эксперимент по электронному голосованию

Ранее для эксперимента по электронному голосованию из 45 столичных округов были отобраны 16. По итогам решений муниципальных депутатов семь округов отказались от участия.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.