Электрички задерживаются на участке Курского направления МЖД

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки одного из составов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МЖД.

"Московская железная дорога принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Курского направления, задержанных в результате незапланированной остановки электрички №6963 "Москва - Тула". Пригородный поезд буксируют с помощью вспомогательного локомотива", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для перевозки пассажиров к пригородному поезду №6427 "Новоиерусалимская - Подольск" продлен маршрут до станции "Тула".

Отмечается, что сотрудники МЖД принимают меры по вводу в график движения пригородных поездов Курского направления.