Сбой в движении поездов произошел на участке Голицыно-Звенигород Белорусского направления

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбой в движении электропоездов произошел вечером во вторник на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) на участке от станции Голицыно до станции Звенигород. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Белорусском направлении по техническим причинам поезда от/до Звенигорода следуют только от/до Голицыно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке от Звенигорода до Голицыно курсируют автобусы, а также по билетам ЦППК можно проехать на маршруте №22.

В ЦППК добавили, что сотрудники компании на станциях подскажут пассажирам, как пройти к указанным автобусам.