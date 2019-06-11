В Москве отреставрируют памятник Юрию Долгорукому

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Памятник Юрию Долгорукому на Тверской площади в Москве работы скульптора Сергея Орлова и архитектора Виктора Андреева, который является объектом культурного наследия федерального значения, будет отреставрирован до конца текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Реставраторы до конца 2019 года отреставрируют один из главных символов столицы - памятник Юрию Долгорукому, установленный на Тверской площади напротив здания мэрии Москвы. В настоящий момент определился подрядчик, ведется монтаж строительных лесов", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, специалисты уже обследовали бронзовую скульптуру и гранитный постамент и разработали проект реставрации - он был согласован еще в 2018 году. Памятник Долгорукому появился в столице в 1954 году. "Сейчас его состояние неутешительное: в разрушенные местами соединительные швы облицовки постамента долгое время просачивалась влага, плиты из лабрадорита выпирают неравномерно, внутренняя конструкция фигур подверглась коррозии, местами разрушены слои патины с тонировками, есть утраты в посвятительной надписи на постаменте", - сказал Емельянов.

В рамках реставрации планируется провести промывку и расчистку поверхности монумента от загрязнений, коррозии, восстановить поверхность памятника и разрушения на его покрытии, заделать трещины и т. д. Работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.