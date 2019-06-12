Вечер музыкальной импровизации пройдет в Парке Горького в День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Парк Горького подготовил праздничную программу для москвичей и гостей столицы: в День России они смогут посетить вечер музыкальной импровизации пианистов и прочитать любимые стихи. Об этом сообщается на сайте парка.

"Парк Горького приглашает москвичей провести праздничный день вместе. В День России самые разные мероприятия, подходящие одновременно и взрослым, и детям, объединены темой самовыражения. <...> С 15:00 до 19:00 в Ажурной беседке Парка Горького состоится вечер музыкальной импровизации. Здесь специально установят рояль: пианисты будут импровизировать на темы русской классики, сменяя друг друга каждые 15 минут. Вход свободный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12:00 до 13:30 в Ажурной беседке парка пройдут необычные занятия английским языком, на которых посетители смогут посмотреть на Россию глазами иностранца с помощью конкурсов и викторин.

С 16:00 до 19:00 в "Музеоне" скульптор Сергей Душка проведет открытый мастер-класс по созданию скульптурного портрета из глины. Вход на мероприятие свободный. Кроме того, с 16:00 до 18:30 в парке состоится открытое чтение по ролям комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". Распределение ролей пройдет на месте.

"С 19:00 до 21:00 на сцене около обсерватории будем читать любимые стихи о Родине, любви, призвании и долге. У "Стихийного вечера" нет заранее составленной программы и списка выступающих. В любой момент каждый может выйти на сцену и поделиться личным переживанием. Причем стихи не обязательно учить наизусть - можно прочитать из книги или смартфона. Кроме того, вы можете поделиться собственными стихами", - отмечается в материале.

12 июня в стране отмечается государственный праздник - День России. В этот день традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.