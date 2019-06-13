Медицинские документы XIX века нашли в ходе реставрации Яузской больницы в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты нашли фрагмент этикетки от пузырька с морфием и лист назначений XIX века во время работ по реставрации одного из корпусов городской клинической больницы № 23 имени И.В. Давыдовского, известной также как Яузская больница. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Бумаги обнаружили на полу чердака больничного корпуса (Яузская улица, дом 11/6, строение 9) под слоем керамзита . Среди находок - фрагмент этикетки от пузырька с лекарством с надписью: "Морфий содержащий препарат для подкожного впрыскивания. Для направления в операционный блок", на обратной стороне ярлычка подпись врача и дата: "Глаголев. 28 октября 1884 года". Также во время работ обнаружили лист из книги господина Комарова, где были записаны назначения для пациентов в палатах", - говорится в сообщении.

Лист назначений предположительно датируется 1887 годом. Оба документа написаны каллиграфическим почерком на качественной бумаге хорошими пером и чернилами.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, нахождение исторических бумажных документов является большой редкостью, так как обычно они хранятся 50-100 лет с момента создания. "Эти же документы более века находились, можно сказать, в экстремальных условиях: в холодном чердачном помещении с постоянным перепадом температур и влажности. При этом документы хорошо сохранились", - отметил он.

По словам Емельянова, документы интересны тем, что написаны медицинским языком конца XIX века. Специалисты по реставрации бумаги восстановят и изучат их. Это может помочь узнать подробности работы Яузской больницы конца XIX века.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют летом этого года начать реставрацию главного корпуса усадьбы Баташева, где расположена городская больница № 23, а завершение работ намечено на 2021 год. По данным на портале мэра и правительства Москвы, в состав больницы сегодня входит 15 корпусов, часть из которых - объекты культурного наследия. Некоторые корпуса ранее входили в усадебный ансамбль рода Баташевых. Эта усадьба, построенная в 1796-1802 годах, является образцом русского классицизма. В 1870-х годах ее выкупил Попечительский совет заведений общественного призрения в Москве и открыл на ее базе больницу для чернорабочих.