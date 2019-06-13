Строительство скейт-парка в детском Черкизовском парке в Москве завершат к осени

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Все работы по возведению скейт-парка на территории детского Черкизовского парка на востоке Москвы завершатся до конца лета, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Устройство скейт-парка общей площадью более 1,5 тыс. кв. м ведется на востоке Москвы, работы планируется завершить до осени. Объект возводится в детском Черкизовском парке в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площадью более 14 га. Дизайн и конфигурация скейт-парка разработаны совместно с профессиональным сообществом спортсменов-скейтбордистов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый спортивный объект откроется в северной части детского Черкизовского парка, рядом со строящимся памп-треком. "В результате будет сформирован кластер для альтернативных видов спорта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что все работы по благоустройству парка завершатся также до конца лета.

Трасса длинной в 220 м, будет состоять из двух траекторий. Чтобы велосипедистам было удобно добраться до трека и не мешать отдыхающим, вдоль восточных границ парка проложат велосипедную дорожку протяженностью около 1 км.