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Движение около "ВТБ-Арены" будет ограничено из-за концерта группы Kiss вечером 13 июня

Ограничения начнут действовать с 17:00

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Движение на нескольких улицах в районе стадиона "ВТБ-Арена" в Москве будет ограничено в четверг вечером из-за концерта американской рок-группы Kiss. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы .

"Сегодня на стадионе "ВТБ-Арена" концерт, и движение будет ограничено. С 17:00 до 19:00 и с 21:30 мск нельзя будет проехать на участках Театральной аллеи и Милицейского переулка. Частичные ограничения - на Ленинградском проспекте", - говорится в сообщении центра в Twitter.

Московский концерт проходит в рамках прощального тура группы.

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