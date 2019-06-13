Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы еще от четырех партий

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком в ходе заседания в четверг заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, от еще четырех партий - Российской экологической партии "Зеленые", "Партии возрождения России", КПРФ и партии "ЧЕСТНО".

"Документы проверены, замечаний не установлено. Предлагается заверить список кандидатов", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова на заседании комиссии.

Согласно проектам решений, от партии "Зеленые" заверен список из 11 кандидатов, от КПРФ - из 44 кандидатов, от "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/" - 6 кандидатов и от "Партии возрождения России" - 5 человек.

Как пояснил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, ранее комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от еще четырех партий: "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина". "Пока восемь партий заверили списки", - добавил он.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.