Школы с IT-классами в Москве будут взаимодействовать в режиме реального времени

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Платформа, с помощью которой можно будет обмениваться данными и взаимодействовать в режиме реального времени, будет запущена в 34 московских школах, в которых появятся IT-классы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Новые облачные технологии" - поставщика полнофункционального офисного программного обеспечения для рабочих станций и мобильных устройств.

Новые IT-классы с современным оборудованием появятся с 1 сентября в 34 московских школах. В каждой из них будет оборудован IT-полигон - большое пространство для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами.

"34 школы Москвы получат платформу для совместной работы в IT-классах. Платформа "МойОфис" предоставит облачную инфраструктуру для учебных классов: школьники и педагоги всех школ проекта смогут совместно работать в документах и взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "МойОфис" при посредничестве столичного департамента образования и науки бесплатно передаст школам необходимое количество лицензий на программный пакет "МойОфис Образование" и откроет доступ к хранилищу данных edu.myoffice.ru всем учащимся и педагогам IT-классов проекта. Кроме того, для школьников пройдут профориентационные мероприятия и экскурсии в офис "Новые облачные технологии", в рамках которых представители компании расскажут учащимся о продукте и его особенностях, познакомят с разработчиками и помогут детям определиться с будущими профессиями в IT-индустрии.

"Облачная платформа "МойОфис" позволит школьникам совместно с преподавателями готовить документы, доклады и отчеты, а также интегрировать их в учебные проекты. Все материалы будут размещены в облаке ИТ-классов, доступ к которым будет как со смартфонов, так и настольных компьютеров", - цитирует пресс-служба руководителя группы по работе с образовательными учреждениями компании "Новые облачные технологии" Анастасии Гореловой.