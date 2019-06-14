Вход в музей Победы на Поклонной горе в Москве 22 июня будет бесплатным

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вход для всех посетителей в музей Победы на Поклонной горе в столице будет бесплатным 22 июня в честь Дня памяти и скорби - даты начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

'В день начала Великой Отечественной войны вход в музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным. А у Вечного огня рядом с музеем в 00:00 22 июня пройдет традиционная акция "Свеча памяти", - говорится в сообщении.

Музей включает более 300 тыс. экспонатов: например, вещи солдат, фронтовые письма, элементы снаряжения, стрелковое оружие. Пространство в нем делится на Зал памяти и скорби, Зал исторической правды, Зал полководцев, Зал славы, трехмерную художественно-историческую панораму "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественную галерею и четыре кинозала. В одном из них в этот день будут показывать фильмы о войне: "Брестскую крепость" режиссера Александра Котта, мелодраму "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова и "Восхождение" Ларисы Шепитько о белорусских партизанах.

В рамках акции "Свеча памяти" зажгут по одной свече в память о каждом дней войны - всего 1418 свечей, - чтобы почтить подвиг погибших советских воинов. А на здание музея спроецируют световую инсталляцию размером более 270 м.