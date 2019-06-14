В Москве часть дома на Кузнецком Мосту выставлена на конкурс

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Часть нежилого дома площадью почти 300 кв. м на Кузнецком мосту выставлена на открытый конкурс. Раньше в здании находилась гостиница, одним из посетителей которой был Лев Толстой, также в этом доме располагалась парикмахерская "Теодор", которую посещал Антон Чехов, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Часть дома на Кузнецком Мосту, где останавливался Лев Толстой и подстригался Антон Чехов, выставлена на конкурс. Нежилой объект площадью 284 кв. м, расположенный в доходном владении И.И. Воронцовой - И.Г. Евдокимова - З.И. Шориной на Кузнецком Мосту, выставлен на открытый конкурс", - говорится в сообщении.

Организатором процедуры выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. Объект продажи находится на третьем этаже объекта культурного наследия - городской усадьбы конца XVIII века - по адресу: улица Кузнецкий Мост, дом 7. Здание имеет высокую инвестиционную привлекательность, в нем проведены отопление, водопровод и электроснабжение

В пресс-службе уточнили, что начальная стоимость лота составит 41,5 млн рублей, а заявки на участие будут приниматься до 28 июня. Сам конкурс состоится 5 июля 2019 года. Победителю предстоит согласовать с властями Москвы действия по реставрации и приспособлению помещений. Все работы должны быть выполнены в течение двух с половиной лет.

В прошлом в доходном владении располагалась гостиница под разными названиями: "Лейпциг", "Шора", "Россия", "Франция", там останавливались известные деятели культуры, в том числе Лев Толстой. В годы НЭПа здесь открылось издательство "Московский рабочий", куда Михаил Шолохов принес рукопись романа "Тихий Дон" в 1927 году. В настоящее время в этом доме работают более 30 коммерческих организаций: рестораны, магазины и офисы юридических услуг.