Ограничения движения начали действовать в Москве накануне митинга в поддержку Голунова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Несколько столичных улиц закрылись для движения автомобилистов в связи с подготовкой к проведению митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова, который запланирован на 16 июня. Об этом сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

С 20:00 мск 15 июня до 20:00 мск 16 июня закрыто движение по улице Маши Порываевой между улицей Каланчевская и Докучаевым переулком. Кроме того, в этот период нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Ранее власти Москвы разрешили провести митинг в поддержку Голунова 16 июня 2019 года на проспекте Академика Сахарова с 13:00 до 15:00 в количестве до 20 тыс. человек.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, в полиции заявили, что обнаружили наркотики в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест, задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. МВД после проверки обстоятельств задержания Голунова сняло с него обвинения. 11 июня уголовное преследование Ивана Голунова было прекращено.