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В Москве ожидается небольшой дождь

Температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 24 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на 17 июня столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

Синоптики предупреждают о риске природных пожаров в Московском регионе, 16 июня объявлен желтый уровень опасности.

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