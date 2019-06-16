Более 5 млн человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи", который открылся в Москве 7 июня и завершается в воскресенье, принял в этом году более 5 млн гостей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы [раньше] проводили фестиваль в Новой Москве, в парке "Коломенское", но стали понимать, что он немножко оторван от городской жизни. Решили его вывести на городские общественные пространства ..., это дало изумительный эффект. В этом году больше 5 млн человек посетили фестиваль", - сказал градоначальник.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника стали 2 тыс. энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран, в том числе из Италии, Великобритании, Турции и Франции. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздали разные исторические эпохи - от Античности до позднего СССР. В частности, площадки фестиваля развернулись на Гоголевском, Никитском, Тверском, Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском бульварах, на Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской набережных.