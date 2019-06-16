Девять проектов стали победителями конкурса в рамках фестиваля "Времена и эпохи" в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Девять исторических проектов, среди которых справочник старинных тканей, реконструкция золотодобычи и мультимедийная история эпохи викингов, стали победителями конкурса в рамках фестиваля реконструкторов "Времена и эпохи" в Москве. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"16 июня в заключительный день фестиваля "Времена и эпохи" состоялась церемония награждения победителей конкурса исторических проектов. Обладателями призов в этом году стали авторы девяти проектов, участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Озерска, Костромы и Пензы. Каждый из них получил по 1 млн рублей на воплощение своих проектов в жизнь", - говорится в сообщении.

В частности, автор проекта-победителя Дарья Радченко из Москвы предложила идею справочника с актуальными научными данными о тканях, которыми торговали в XVII веке. А Алина Ковалева из Санкт-Петербурга победила с образовательным проектом "Мультимедийная история эпохи викингов для читающих семей", который заключается в создании книги с мультимедийным приложением, которое позволит привлечь аудиторию разных возрастов. Благодаря приложению можно будет взаимодействовать с книгой - выполнять задания героев, видеть дополнительные иллюстрации.

Победительница Вера Тишкина из Озерска предложила проект воссоздания поселения уральских золотодобытчиков XIX века, которое будет состоять из нескольких интерактивных площадок: поселения, работных рядов, конторы горных дел, свайки, кухни старателей. Благодаря ему можно будет узнать историю развития золотодобычи, ознакомиться с рабочими инструментами и правилами сдачи добытых сокровищ. А Артур Хасанов из Екатеринбурга планирует воссоздать мастерскую по изготовлению мечей, характерных для периода становления Древнерусского государства. В качестве образцов для реконструкции будут использованы мечи с территории Гнездовского археологического комплекса.

Как сообщалось, всего на участие в конкурсе поступило 214 заявок, авторы 20 из них вышли в финал и представляли свои идеи на фестивале.