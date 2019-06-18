Почти 40 поездов "Москва" выйдут на линии метро до конца года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года. Таким образом, их число достигнет 171, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"До конца года в столичном метрополитене запустят еще 39 поездов из 312 вагонов "Москва" на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях. В настоящее время более тысячи вагонов "Москва" перевозят пассажиров столичного метро. Они формируют 132 состава, из которых 30 поездов впервые начали перевозить пассажиров в этом году. Сегодня составы "Москва" курсируют по Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям", - сказал Ликсутов.

Первый поезд "Москва" вышел в рейс 14 апреля 2017 года. Главные особенности состава - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. В салоне установлены два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов и расчета времени проезда, а также USB-розетки. Планируется, что к 2020 году только поезда "Москва" будут обслуживать Таганско-Краснопресненскую линию, к 2021 году власти намерены полностью перевести на новые составы Калужско-Рижскую ветку.

Сейчас чаще поездов этого типа в столичной поздемке можно встретить только "Оку" и "Номерной". Первые курсируют по Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям. Вторые - на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской ветках.